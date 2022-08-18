В Украине беларуса осудили на 5 месяцев ареста за передачу КГБ сведений о передвижении украинской техники

В Волынской области суд приговорил гражданина Беларуси к пяти месяцам ареста без конфискации имущества за посягательство на территориальную целостность Украины, передает «Радыё Свабода».

Изначально беларуса задержали по подозрению в шпионаже (часть 1 статьи 114 УК Украины) в пользу Беларуси. Во время досудебного следствия обвинение было переквалифицировано.

Осужденный гражданин Беларуси выйдет на свободу 19 августа, так как ему засчитали время нахождения под стражей в отбытие назначенного срока.

По информации «Радыё Свабода», в судебном решении говорится, что в первый день российского вторжения в Украину беларус передал сотруднику КГБ информацию о перемещении колонны военной техники батальонной тактичной группы ВСУ в городе Шацк Волынской области. Фамилия сотрудника КГБ в судебном решении зашифрована.

Согласно приговору, эту информацию «при определенных обстоятельствах мог использовать противник для воспрепятствования деятельности Вооруженных Сил Украины и других сил обороны и нанести ущерб национальным интересам Украины».

Беларус согласился на сотрудничество со спецслужбами, так как среди них у него были знакомые, которые поддерживают «идеи военно-политического руководства Беларуси и России о политической, идеологической нетерпимости и ненависти к украинской нации и государственности».

В июле беларус подписал соглашение о признании своей вины и фактов, которые собрало следствие.