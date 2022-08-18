МВД признало «экстремистским формированием» группу «ВКонтакте» «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі»

МВД признало «экстремистским формированием» паблик «ВКонтакте» с названием «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі». Эта информация появилась в соответствующем списке.

Решение было принято 17 августа. На момент написания новости на группу подписано более 10 тысяч человек. Последняя запись в ней сделана 9 августа — это репост со страницы издания «Наша Ніва». Контент паблика состоит в основном из репостов записей новостных изданий.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более 80 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода» и «Еврорадио», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.