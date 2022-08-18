Силовики задержали минчанина, который «сливал служебные документы» телеграм‑каналу Nexta

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» сообщает о задержании жителя Минска, который «сливал служебные документы» телеграм-каналу Nexta.

Авторы канала пишут, что задержанный также публиковал призывы «выходить на чаепитие массовые беспорядки в своем дворовом чатике».

В «покаянном видео», опубликованном «Сводками центра», минчанин говорит, что работает в управляющей компании.

«В 2020 году поддерживал протестное движение, состоял в дворовом чате протестной направленности, предоставлял информацию телеграм-каналу Nexta», — рассказывает он.

В этом же ролике опубликован скрин переписки с фото телефонограммы администрации Ленинского района Минска.

«По поводу флагов и символики на фасадах вызывают всех председателей ТС и ЖСПК в Минске», — говорится в пояснении к фото.

В апреле Верховный суд признал террористической «неформальную организацию Nexta с входящими в нее структурными подразделениями Nexta Live и Luxta».