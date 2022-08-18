Против витеблянки, вступившей в потасовку с милицией из‑за повестки в армию для ее сына, возбудили уголовное дело

Против двух витеблянок, вступивших в потасовку с милицией из-за повестки в армию для сына одной из них, возбудили уголовное дело, сообщает провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

По информации канала, в дом к витеблянкам и сыну одной из них пришли сотрудники милиции. Причиной стало то, что молодой человек уклонялся от службы в армии.

Судя по видео, снятое, вероятно, на нагрудный видеорегистратор, сначала мать и тетя парня пытались говорить с сотрудниками и не пускали их в дом. Когда они попытались войти в него, женщины стали их отталкивать.

Провластный канал пишет, что против женщин возбуждено уголовное дело, не уточняя конкретной статьи.