Суд запретил Нине Багинской охотиться, водить машину и маломерные судна, передает правозащитный центр «Вясна».

В апреле 75-летней активистке назначили штраф в 1600 рублей за то, что 25 марта она прошла с бчб-флагом по центру Минска. Оплачивать этот штраф Багинская не стала, поэтому суд запретил охоту, управление машинами и маломерными суднами. Операторам запретили предоставлять Багинской услуги интернета, мобильной связи и телевидения.

Активистка Нина Багинская регулярно участвует в акциях протеста. Она выходила на них еще в конце 1980-х.

В январе 2021 силовики задержали сына Багинской.

5 ноября 2020 в квартире пенсионерки прошел обыск.

20 октября 2020 года Александр Лукашенко велел не задерживать активистку. «Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. <…> Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», — сказал тогда Лукашенко.