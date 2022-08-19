Генпрокуратура направила в суд дело против жителя Осиповичей, обвиняемого в приготовлении к теракту на железной дороге

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Осиповичей, обвиняемого в участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК) и приготовлении к теракту (часть 2 статьи 289 УК) на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, в январе 2022 года обвиняемый «вошел в состав экстремистского формирования "Мобилизационный план «Перамога" с целью совершения преступлений экстремистской направленности».

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«После просмотра распространяемой в сети Интернет информации о преступлениях, связанных с повреждением объектов БЖД, он принял решение совершить аналогичное преступление. С этой целью он запланировал изготовить зажигательную смесь "коктейль Молотова" из имеющихся у него различных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, нефтепродуктов и их смесей», — пишет ведомство.

Свой умысел, добавляет пресс-служба, обвиняемый не смог довести до конца, потому что его задержали силовики. Сейчас он находится под стражей.

2 марта МВД рассказало о задержаниях блокировщиков беларуских железных дорог и квалифицировало их действия как терроризм. Ведомство считает, что призывы к блокированию дорог распространяли как оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), так и организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению МВД, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

BYPOL несколько раз писал о проведении «акций прямого действия» для повреждения участков железной дороги в знак протеста против войны в Украине и возможного участия Беларуси в ней. В некоторых случаях BYPOL ссылался на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное 21 марта «экстремистским формированием». Само объединение бывших силовиков также признано «экстремистским формированием».