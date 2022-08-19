Против бывшей сотрудницы прокуратуры завели уголовное дело за слив данных о силовиках в «Черную книгу Беларуси»

Генеральная прокуратура и ГУБОПиК отчитались о задержании бывшей сотрудницы прокуратуры, которая в 2020 году передавала данные о силовиках в телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Против задержанной возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК). Согласно материалам дела, она работала в прокуратуре до 2019 года, а в 2020 передавала информацию о сотрудниках ведомства в телеграм-канал.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с задержанной. Ее зовут Наталья Лащ, судя по соцсетям, минчанка закончила Юридический факультет БГУ в 2015 году.

В мае МВД признал телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который занимался деанонимизацией силовиков, «экстремистским формированием».

Обновлено в 19:08. Добавлена информация из провластного телеграм-канала.