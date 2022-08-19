Вечером минская милиция задерживала уличных музыкантов, игравших на Зыбицкой

Вечером 18 августа милиция задерживала музыкантов нескольких групп, игравших на улице Зыбицкой в Минске, пишет издание «Зеркало» со ссылкой на читателя.
По словам источника издания, ОМОН увез участников трех музыкальных коллективов (в том числе кавер-группы Best Sound Band) с Зыбицкой в РУВД.
«К ним подошли, спросили, кто старший, и забрали троих сразу», — рассказал очевидец. При этом, по его словам, музыканты не играли «ничего политического».
Знакомая музыкантов, с которой связалась «Медиазона», подтвердила информацию о задержании. При этом она уточнила, что их «отпустили, продержав несколько часов в отделении».
«Ни протоколов, ни предупреждений предъявлено не было», — рассказала она.
6 августа телеграм-канал «Списки задержанных» сообщил об аресте певицы Мерием Герасименко на 15 суток. За несколько дней до этого она исполнила песню группы «Океан Ельзи» «Обійми» рядом с минским баром «Банки-Бутылки».
4 августа провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры с выступления певицы, прошедшего накануне. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь
Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».
Владельца бара «Банки-Бутылки» Дмитрия Жука, возле которого выступала певица, обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Суд арестовал его на 30 суток. Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточняется.
уголовных дел «экстремистской направленности» завел СК после президентских выборов в БеларусиИсточник: Следственный комитет