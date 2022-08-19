Вечером минская милиция задерживала уличных музыкантов, игравших на Зыбицкой

Вечером 18 августа милиция задерживала музыкантов нескольких групп, игравших на улице Зыбицкой в Минске, пишет издание «Зеркало» со ссылкой на читателя.

По словам источника издания, ОМОН увез участников трех музыкальных коллективов (в том числе кавер-группы Best Sound Band) с Зыбицкой в РУВД.

«К ним подошли, спросили, кто старший, и забрали троих сразу», — рассказал очевидец. При этом, по его словам, музыканты не играли «ничего политического».

Знакомая музыкантов, с которой связалась «Медиазона», подтвердила информацию о задержании. При этом она уточнила, что их «отпустили, продержав несколько часов в отделении».

«Ни протоколов, ни предупреждений предъявлено не было», — рассказала она.

6 августа телеграм-канал «Списки задержанных» сообщил об аресте певицы Мерием Герасименко на 15 суток. За несколько дней до этого она исполнила песню группы «Океан Ельзи» «Обійми» рядом с минским баром «Банки-Бутылки».

4 августа провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры с выступления певицы, прошедшего накануне. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь

Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».

Владельца бара «Банки-Бутылки» Дмитрия Жука, возле которого выступала певица, обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Суд арестовал его на 30 суток. Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточняется.