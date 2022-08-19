Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным минчанином, который запустил салют в честь годовщины протестов

Провластный телеграм-канал «50 оттенков правды/лжи» опубликовал видео с задержанным минчанином, который запустил салют в честь годовщины протестов.

Авторы поста утверждают, что минчанина зовут Денис Романчук и что вместе с ним задержали его жену. На «покаянном» видео Романчук говорит, что 9 августа в 23:34 запустил салют на улице Шугаева в Минске. Это снимала его жена, а кадры пара предложила опубликовать нескольким телеграм-каналам. В итоге ролик появился на странице «МотолькоПомоги».

«Па нашых звестках, залпы чулі ў шматлікіх раёнах гораду. Жыве Беларусь!», — написали под видео салюта.