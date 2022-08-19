Батальон «Террор» вышел из состава полка Калиновского, а командир батальона «Варяг» уволен из Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба полка.

«Яны [Террор] засталіся ў складзе УСУ, але цяпер не ўваходзяць у склад палка», — уточнила пресс-служба «Медиазоне».

Комментировать увольнение «Варяга» в полку отказались.

По информации «Медиазоны», боец с позывным «Варяг» это Олег Васильев, уроженец Барановичей.

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В июле «Белсат» писал, что среди некоторых бойцов подразделения есть дедовщина и конфликты.