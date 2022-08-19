Жителю Гродненской области присудили 4,5 года колонии за оскорбление Лукашенко и российских военных

Суд в Гродненской области приговорил 35-летнего местного жителя к 4,5 годам колонии усиленного режима за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК), насилие в отношении должностного лица (статья 366 УК) и разжигание вражды (статья 130 УК). Об этом сообщает Генпрокуратура.

Речь о Сергее Кириковиче, которого 14 июля КГБ внес в список лиц, причастных к террористической деятельности, пишет телграм-канал «Право имеют».

Согласно материалам дела, с ноября 2020 по январь 2022 осужденный публиковал во «Вконтакте» сообщения с угрозами в адрес Лукашенко, а в феврале 2022 высказался в интернете о российских военных, чем «возбудил национальную вражду». Что именно написал житель Гродненской области в интернете, не уточняется.

Обновлено в 16:14. Добавлена информация об имени осужденного.