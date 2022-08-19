Суд приговорил экстрадированного из России гомельчанина к 3 годам колонии за насилие над омоновцами на акциях протеста

Суд Центрального района Гомеля приговорил экстрадированного из России местного жителя Михаила Зубкова к 3 годам колонии по обвинению в насилии над милиционерами (статья 364 УК) на акциях протеста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд вынес приговор еще 18 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

Как уточняют правозащитники, Зубкову вменили несколько эпизодов применения насилия к сотрудникам милиции в Гомеле.

Первые два эпизода произошли 20 сентября 2020 года: по версии обвинения, Зубков угрожал одному из омоновцев на акции протеста и толкнул его, а еще одного омоновца схватил за бронежилет, когда тот пытался задержать другого протестующего.

Третий эпизод произошел через неделю, 27 сентября. В тот день, посчитало обвинение, Зубков, стоя в сцепке на другой акции протеста, ударил омоновца в область грудной клетки.

Сам обвиняемый в суде не признал свою вину и утверждал, что не собирался ни к кому применять насилие, а все произошедшее вышло случайно.

Как пишут правозащитники, Зубкова задержали 29 октября 2021 года в Москве — при проверке паспорта выяснилось, что он находится в розыске. 13 мая 2022 года его экстрадировали в Беларусь.