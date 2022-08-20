Гродненский музыкант Игорь Банцер не вышел на свободу после 15 суток ареста

Гродненский музыкант и активист Игорь Банцер не вышел на свободу после 15 суток ареста, пишет «Радыё Свабода».

Игоря Банцера задержали 4 августа в Гродно. Силовики выломали двери в квартиру, задержали музыканта и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — говорили родные активиста.

Авторы телеграм-канала «Сводки центра» писали, что против гродненца могут возбудить дело о разжигании вражды (статья 130 УК) за «его деятельность в социальных сетях».

12 августа лидер группы «Голая Манашка» Федор Живалевский, сидевший в одной камере на Окрестина с Игорем Банцером, рассказал, что суд арестовал его на 15 суток, пишет «Радыё Свабода». По какой статье осудили Банцера, Живалевский не знал. Он добавил, что на Банцера составили 18 административных протоколов.

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. В декабре Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.