Полк Калиновского: командира батальона «Террор» уволили из ВСУ за применение насилия к однополчанам

Командира добровольческого батальона «Террор», известного под прозвищем «Варяг», уволили из Вооруженных сил Украины за «применение насилия по отношению к бойцам из-за личных недоразумений», сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на пресс-службу полка Кастуся Калиновского.

«Решение о его увольнении принимала та часть руководства ВСУ, которой наш полк подчиняется. Полк также не поддерживает такое поведение», — рассказали изданию в полке.

19 августа пресс-служба полка сообщила, что батальон «Террор» вышел из состава полка Калиновского, а командир батальона «Варяг» уволен из Вооруженных сил Украины. В пресс-службе уточнили, что батальон «Террор» остается в составе ВСУ.

По информации «Медиазоны», боец с позывным «Варяг» это Олег Васильев, уроженец Барановичей.

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В июле «Белсат» писал, что в подразделении установилась дедовщина, а также описывал несколько личных конфликтов между добровольцами.