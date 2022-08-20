Видео Беларуского расследовательского центра о «деле ортопедов» признали экстремистским материалом, об этом сообщил сам центр со ссылкой на МВД.

Речь о первой части расследования, где журналисты рассказывают о деле, из-за которого задержали 35 человек. Многие медучреждения тогда подверглись внеплановым проверкам, а у некоторых даже приостановили лицензию. БРЦ утверждал, что «дело ортопедов» помогло подруге Лукашенко.

Первую часть расследования опубликовал телеканал «Белсат», признанный в Беларуси «экстремистским формированием».

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны более 60 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.