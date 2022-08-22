ФСБ обвинила украинские спецслужбы в гибели публицистки Дарьи Дугиной

ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подготовке убийства публицистки Дарьи Дугиной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Исполнительницей убийства ФСБ называет гражданку Украины Наталью Вовк. По версии спецслужбы, Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе со своей дочерью Софией Шабан, арендовала жилье в доме, где жила Дугина, и следила за ней при помощи своего автомобиля Mini Cooper, на котором использовались несколько номеров: самопровозглашенной ДНР, Казахстана и Украины.

В день подрыва автомобиля публицистки, утверждают в спецслужбе, Вовк с дочерью приехали на фестиваль «Традиция», в котором участвовала Дугина, а после «управляемого подрыва» уехали через Псков в Эстонию.

В ночь на 21 августа публицистка Дарья Дугина погибла после подрыва ее автомобиля на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. По версии российского СК, причиной взрыва машины стало взрывное устройство мощностью 400 граммов, заложенное под днищем со стороны водителя.

Дарье Дугиной было 29 лет. Как и ее отец Александр Дугин, она занималась публицистикой: вела телеграм-канал, посвященный европейской политике и поддержке «специальной военной операции», выступала экспертом в ток-шоу и читала лекции в книжном магазине «Листва», популярном среди российских ультраправых. В марте 2022 года Дугину добавили в список санкций США, а в июне она попала под санкции Великобритании.

В своем телеграм-канале Дугина периодически репостила сообщения из канала сотрудника СТВ Григория Азаренка и была гостьей его передачи.