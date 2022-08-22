«Сводки центра» сообщили о задержании минской ремесленницы за комментарии о силовиках; ее дочь передали соцработникам

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании ремесленницы из Минска за комментарии о силовиках, а также о передаче ее дочери социальным работникам «из-за антисанитарных условий проживания и полного отсутствия какого-либо воспитания».

«Как нам рассказали в ГУБОП, за последние годы женщина оставила более 700 комментариев в самых радикальных чатах, в основном оскорбляя и желая смерти не знакомым ей людям, поощряла террористические акты, в связи с чем к ней и заглянули силовики», — пишут авторы канала.

В ролике, прикрепленном к посту провластного канала, задержанная рассказывает, что в 2020 году участвовала в акциях протеста, была подписана на «деструктивные каналы» и оставляла в них сообщения — в том числе в поддержку добровольческого полка Калиновского и «тех, кто взрывал железные дороги на территории Беларуси».

Задержанная на видео — керамистка Наталья Корнеева, написала ее коллега Татьяна Руденя в инстаграме. Как утверждает Руденя, Корнееву задержали вместе с ее мужем, а дочь направили в приют.

По информации «Радыё Свабода», у Корнеевой есть 18-летняя дочь, которая теперь собирает документы на опеку над младшей сестрой. Она единственная в семье, кто может выступать в роли опекуна — у дочерей Корнеевой разные отцы, а старших родственников нет.

