Полк Калиновского объявил о создании нового батальона «Литвин»

В составе добровольческого полка имени Кастуся Калиновского сформирован новый батальон «Литвин», сообщает пресс-служба полка.

По утверждению пресс-службы, новая группа рекрутов уже прибыла в полк и приступила к обучению: «Скоро бойцы батальона будут выполнять боевые задачи на фронте».

19 августа пресс-служба полка сообщила, что батальон «Террор» вышел из состава полка Калиновского, а командир батальона «Варяг» уволен из Вооруженных сил Украины. Позже в пресс-службе добавили, что «Варяга» уволили за «применение насилия по отношению к бойцам из-за личных недоразумений».

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В июле «Белсат» писал, что в подразделении установилась дедовщина, а также описывал несколько личных конфликтов между добровольцами.