Милиция задержала минского ресторатора Сергея Миргородского вместе с женой и сыном за участие в акциях протеста

Сотрудники ГУБОПиК задержали минского ресторатора Сергея Миргородского вместе с его женой и сыном за участие в акциях протеста, следует из поста в провластном телеграм-канале «Сводки Центра».

В видео провластного канала ресторатор рассказывает, что его задержали за то, что он участвовал в «протестных митингах». Его супруга и сын также говорят о своем участии в акциях протеста.

В своем посте «Сводки центра» утверждают, что ресторатор «попутно вовлек в уголовку супругу и сына». Конкретной информации о возбуждении уголовного дела против задержанных канал не приводит.

Как отмечает издание «Наша Нiва», Миргородский — владелец двух минских ресторанов: рестобара «Дом» и нео-бистро «Умами». Оба заведения находятся на улице Революционной — там же находится и здание ГУБОПиК.