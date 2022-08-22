Сбежавший с химии активист Андрей Шляпов рассказал об избиениях в КГБ после задержания

29-летний активист Андрей Шляпов, покинувший Беларусь, не отбыв полный срок химии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), рассказал правозащитникам об избиениях и издевательствах в КГБ при его задержании, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как рассказал правозащитникам Шляпов, его задержали вечером 10 ноября 2021 года в Минске. Силовики сбили его с ног, когда он шел по улице, и поместили его в микроавтобус, при этом натянув шапку на лицо и положив на пол лицом вниз.

«Разговаривали на повышенных тонах, могли ударить по почкам, шее, затылку, ногам. Рядом с моим лицом периодически ставили автомат — может как мера запугивания. По дороге говорили: "Сейчас мы поедем в лес и привяжем тебя к дереву или вообще разденем и оставим в водоёме — будешь там стоять, пока не сдохнешь"», — рассказал Шляпов.

В здании КГБ, куда привезли активиста, его сразу же повели на допрос, во время которого его периодически били в живот или давали ему пощечину, утверждает Шляпов. Когда на вопрос силовиков о своем участии в акциях протеста активист ответил отрицательно, его номер телефона проверили по биллингу и начали применять к нему насилие.

«Обратно в кабинет он заходил уже с криками, что я им соврал, выбил ногой из-под меня стул и попытался поставить меня в "ласточку". Когда у него это не получилось, то он просто ботинком наступил мне на лицо, как будто сигарету потушил», — рассказал Шляпов.

Ночь Шляпов провел в КГБ, при этом одна из его рук была пристегнута наручниками к шкафчику. Наутро, когда активист писал объяснительную, один из силовиков бил его ногами в живот со словами: «Да как вы меня заебали, змагары, шататели режима конченые!». Так, по словам Шляпова, силовик отреагировал на его слова о том, что он «хотя бы попытался» изменить мир своими действиями.

Вскоре после этого Шляпова арестовали на 15 суток за «несанкционированное пикетирование» (статья 24.23 КоАП), а затем против него возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акциях протеста 16 августа и перекрытие дороги 25 октября 2020 года.

В результате 25 апреля 2022 года ему назначили 3 года химии и освободили в зале суда. Спустя два месяца Шляпов покинул страну.