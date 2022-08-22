В Брестской области милиционеры при задержании дважды выстрелили в жителя деревни, ударившего односельчанина ломом

Сотрудники Березовского РОВД дважды выстрелили в 56-летнего жителя деревни Хрисо, пытаясь задержать его за нападение на односельчанина, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняют в ведомстве, около 15 часов 21 августа милиция прибыла на вызов о драке в деревне — по предварительной информации, один из участников конфликта ударил оппонента ломом по голове. Как утверждает МВД, после прибытия милиционеров он направился к ним, по-прежнему держа лом в руке, а затем снова направился к избитому односельчанину.

«Правонарушителя неоднократно предупреждали о возможном применении табельного оружия, на законные требования сотрудников нападавший реагировал агрессивно. После предупредительного выстрела он был ранен двумя прицельными», — пишет пресс-служба ведомства.

Против задержанного возбудили уголовное дело, однако по какой статье — не уточняется.

С ним же пошел на правоохранителей, а затем снова направился к жертве (жизни потерпевшего ничего не угрожает, до приезда "скорой" милиционеры оказали ему первую медицинскую помощь).

