Суд приговорил тиктокера Андрея Белявского к 2 годам колонии

Суд Бобруйского района и Бобруйска приговорил тиктокера Андрея Белявского к 2 годам колонии по статье об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает «Бобруйск Online». Суд проходил в закрытом режиме.

Силовики задержали блогера 25 апреля на работе. На видео, опубликованном в провластном телеграм-канале «Обратная сторона», блогер рассказывал о том, что что его задержали за «изготовление и распространение видеороликов в сети Tiktok» и просил прощения.

На его аккаунт были подписаны более 100 тысяч человек.