Суд в Бресте назначил 18‑летнему студенту 3 года колонии за рассылку писем членам комиссии по конституционному референдуму

Суд Московского района Бреста приговорил 18-летнего Романа Карпука к 3 годам колонии по обвинению в рассылке 99 писем членам избирательных комиссий на референдуме, пишет правозащитный центр «Вясна».

Приговор был озвучен 19 августа. Суд признал Карпука виновным в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме (часть 2 статьи 191 УК).

В тексте писем брестчанин призывал считать голоса честно, сообщать о нарушениях на избирательных участках, а также перечислил статьи Уголовного кодекса об ответственности за фальсификации.

В суде брестчанин рассказал, что в 2021 году распространял самиздат «Брэсцкі час». Из телеграм-чата этой газеты он узнал об инициативе отправки писем членам избирательных комиссий на предстоящем конституционном референдуме. 29 января 2022 года он отправил первые 49 писем. А в начале февраля, когда студент собирался отправить остальные, в дело вмешалась его мать. Женщина была уверена, что сын до сих пор распространяет самиздат, и, переживая за сына, вызвалась сама отправить газеты (но на самом деле это были письма). На следующий день Карпука и его мать задержали сотрудники КГБ. Женщину вскоре отпустили — по делу сына она проходила свидетельницей.

Роман Карпук в суде рассказал, что текст писем показался ему жестким, но он всего лишь хотел, чтобы референдум прошел честно.

«Я хотел, чтобы референдум прошел справедливо и по закону. Надеялся, что обращения к членам комиссий на это повлияют», — объяснял студент.

20 февраля, незадолго до референдума, телеканал ОНТ показал ролик о задержании нескольких человек за рассылку таких писем. По версии сотрудников госканала, письма содержали угрозы членам избирательных комиссий.