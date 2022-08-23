Адвокат Евгений Маслов, не прошедший аттестацию в Минюсте, получил лицензию в России

Адвокат Евгений Маслов, защищавший в том числе анархиста Николая Дедка, получил лицензию в адвокатской палате Московской области. Об этом сообщает «Право на защиту».

«Я снова адвокат, не в Беларуси, а в Российской Федерации… Сейчас в Москве все начинается заново. Одно всегда остаётся неизменным — порядочность, принципиальность и ответственность. И вновь продолжается бой», — рассказал адвокат.

Маслова и еще двух его коллег лишили лицензии в августе 2021 года, так как они не прошли аттестацию в Министерстве юстиции. Он не первый адвокат, который после лишения лицензии в Беларуси продолжил карьеру в России. По информации «Право на защиту», кроме него в РФ работают адвокаты Антон Гашинский, Александр Филанович и Сергей Иванов.

В Беларуси Евгений Маслов защищал в том числе анархиста Николая Дедка. В ноябре 2021 года его приговорили к 5 годам лишения свободы, а в конце июня суд постановил перевести активиста из колонии в тюрьму.