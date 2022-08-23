В Бресте против российского гандболиста завели уголовное дело о хулиганстве

В Бресте против российского гандболиста Александра Синицына завели уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), написала в социальных сетях его сестра.

По словам сестры, обвинения по уголовному делу ему предъявили 15 августа. Она рассказала о случившемся: в начале августа Синицын подписал контракт с клубом «Донские Казаки» и поехал на сборы в Брест. 9 августа, после победной игры, команда отдыхала в караоке-баре, где и произошел конфликт с сотрудником заведения. В тот день задержали всех участников потасовки, но только Синицина не отпустили, а перевели в СИЗО, написала сестра.

Гендиректор клуба «Донские казаки» Евгений Семак считает, что 9 августа сотрудник бара сказал спортсменам уехать из Беларуси, что и стало поводом для конфликта.

«Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: "Вы, русские, убирайтесь отсюда". Что вы сделаете? Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная. Поскольку разбирательство проходит в дружественной нам стране, надеемся на справедливый исход», — сказал для ТАСС Семак.

По словам сестры Синицына, сейчас спортсмен в СИЗО №7 в Бресте и ждет суда.

Александр Синицын — 25-летний российский гандболист, двукратный чемпион России в составе «Чеховских медведей».