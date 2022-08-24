Киевский суд частично отменил арест счетов беларуской компании «БНК‑Украина»

Суд в Киеве пересмотрел решение об аресте счетов украинской компании «БНК-Украина», которая находится в беларуской собственности и занималась поставками топлива из Беларуси. Об этом сообщило «Зеркало».

В июне Служба безопасности Украины рассказала об аресте счетов компании. Его провели из-за уголовного дела о деятельности, направленной на финансирование захвата власти или смены конституционного строя (часть 2 статьи 110-2 УК Украины). Проверку «БНК-Украина» проходила, так как ее собственниками являются структуры, подконтрольные Беларуси, пишет «Зеркало».

Согласно материалам дела, «БНК-Украина» зарегистрирована во Львове, а ее основателями и бенефициарами являются «Беларуская нефтяная компания» и «Беларуснефть». Они находятся в санкционных списках, передает «Зеркало».

В суде адвокатка компании обратила внимание, что без средств на счетах они не могут оплачивать коммунальные услуги, налоги, платить сотрудникам зарплаты и многое другое. Кроме того, даже без ареста компания не может распоряжаться счетами, поскольку операции по ним заблокированы Нацбанком Украины, как и для всех остальных компаний, бенефициарами которых являются резиденты России и Беларуси, заметила она.

Тогда суд решил снять арест со счетов только для проведения расходных операций по оплате налогов, сборов, соцстрахования, зарплат, коммунальных услуг, услуг охраны и пожарной безопасности, выплат по решениям судов и перечислений на Вооруженные силы Украины. Все остальные операции для компании остаются под запретом.

«БНК-Украина» поставляла в Украину топливо с Мозырского НПЗ и под брендом «Білоруська нафтова компанія» в стране работали пять ее АЗС. По итогам 2020 года выручка компании составила 31,3 млрд гривен.