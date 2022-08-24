Мининформ ограничил доступ к сайту городского журнала о Минске CityDog. Соответствуюющая плашка при попытке входа на сайт появляется у пользователей операторов A1 и Life:), пишет Dev.by.

Редакция журнала не знает, с чем связано такое решение, и рекомендует читателям пользоваться VPN-сервисами, чтобы обойти блокировку.

С 2020 года власти Беларуси последовательно блокируют сайты независимых изданий и признают их «экстремистскими материалами», а некоторые — «экстремистскими формированиями». Десятки наших коллег на данный момент осуждены, находятся под стражей или под подпиской о невыезде по уголовным делам.