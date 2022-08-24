Следственный комитет рассказал о подробностях дела против главы ОГП Козлова, обвиняемого в грубом нарушении порядка

Следственный комитет рассказал подробности дела против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова, обвиняемого в участии и организации грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Белта» со ссылкой на ведомство.

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».

Ведомство считает, что глава ОГП «управлял радикально настроенной толпой, давал протестующим указания, призывал блокировать дороги и препятствовать проезду техники». Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка.

О задержании троих членов ОГП — Николая Козлова, Оксаны Алексеевой и Антонины Ковалевой — стало известно 27 июля. Алексеева проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка. Какое дело возбуждено против Ковалевой, неизвестно.

В августе 2021 года суд приговорил Николая Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело против политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.