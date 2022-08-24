Минчанина задержали за татуировку «с портретом Гитлера»; он утверждал, что это рисунок Янки Купалы

Силовики отчитались о задержании минчанина с татуировкой «портрета Гитлера», однако сам он заявлял, что на рисунке изображен Янка Купала. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Его арестовали на 15 суток, написали авторы канала. В «покаянном» видео минчанин говорит, что на животе у него набит портрет беларуского классика.

В ролике авторы канала иронизируют и вставляют варианты того, кто может быть на рисунке: Якуб Колас, Янка Купала, Адольф Гитлер или Степан Бандера. Варианты смонтированы по примеру телевизионного шоу «Кто хочет стать миллионером».