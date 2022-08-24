В Зельвенском районе тренеру по гандболу присудили пять лет домашней химии за репосты о Лукашенко

Суд Зельвинского района приговорил тренера по гандболу Михаила Михуту к пяти годам домашней химии по делам о оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК), сообщает «Вясна».

Согласно материалам дела, в июне 2020 года Михута сделал несколько репостов, которые «оскорбили честь и достоинство Лукашенко». Как пишут правозащитники, в одном из них были такие слова: «Международному сообществу срочно необходимо принять меры по нейтрализации особо опасного преступника». Во втором было ироничное изображение Лукашенко, где он показывался в качестве арестованного, говорит «Вясна».

Михаил Михута — 41-летний житель Зельвы. В местном ДЮСШ он работал тренером по гандболу.