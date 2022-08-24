WP: в феврале 2022 министр обороны Беларуси передал украинскому коллеге предложение России о капитуляции

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что через два дня после начала российского вторжения министр обороны Беларуси Виктор Хренин в телефонном разговоре передал ему преложение России о капитуляции. Об этом он сообщил в интервью Washington Post.

По словам Резникова, Хренин передал ему предложение министра обороны России Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, то Россия остановит наступление. Резников утверждает, что ответил так: «Я готов принять капитуляцию России».

Кроме того, он рассказал, что 22 февраля, за два дня до начала полномасштабной войны, тоже разговаривал с Виктором Хрениным. Тогда беларуский коллега заверил его: Россия не пересечет границу Беларуси для нападения на Украину.

«И это было враньем», — сказал Резников.