Соцсети Symbаl.bу, hоdna.bу, bnr100.bу и телеграм‑канал «Белы легіён» признали «экстремистскими»

Телеграм-каналы Symbal.by, «Белы легён», «БНР 100» и «Годна» признали «экстремистскими материалами», следует из обновленного перечня МВД.

Кроме того, «экстремистскими» признали чаты Symbal.by и страницы инициативы во «Вконтакте», «Одноклассниках», в твиттере, инстаграме, на ютубе и в тиктоке. То же относится и к проекту «Годна» и «БНР 100».

В августе против основателя Symbal.by Павла Белоуса завели уголовное дело об измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

10 июня телеграм-канал «Белорусский силовик» писал, что СК возбудил против Белоуса уголовное дело о руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК). До этого symbal.by сообщал, что против Белоуса завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Проекты Symbal.by, «Белы легён», «БНР 100» и «Годна» занимались популяризацией беларуской культуры и истории. Symbal.by продает сувениры и одежду с беларуским орнаментом и бчб-символикой. После закрытия физических магазинов в Беларуси и ареста Павла Белоуса, компания открыла филиал в Грузии.