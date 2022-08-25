Основатель «Галіяфаў» объявил о ликвидации издательства; в апреле Мининформ приостановил его деятельность

Издательство «Галiяфы», деятельность которого Мининформ приостанавливал на три месяца, начало процесс ликвидации, рассказал «Медиазоне» его основатель Змитер Вишнев.

По словам Вишнева, деньги, собранные благодаря поддержке читателей, позволили издательству просуществовать еще несколько месяцев после приостановки его деятельности, но в итоге сотрудник «Галіяфаў» не прошел переаттестацию, несмотря на хорошую подготовку и наличие высшего полиграфического образования.

«Если издательству не дают работать — издавать и продавать книги — как оно может жить дальше?», — объяснил решение о ликвидации Вишнев.

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15 апреля Мининформ на три месяца приостановил деятельность «Галіяфаў». По версии ведомства, издательство «нарушило сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».

«Галiяфы» выпускали в том числе роман Альгерда Бахаревича «Белая муха, забойца мужчын», поэтический сборник Анатоля Сыса «Берагі майго юнацтва», издавало книги Адама Глобуса.