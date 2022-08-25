Польские пограничники высадили беларуску из автобуса Прага — Минск и потребовали ее депортации из-за несовпадения заявленной цели пребывания в стране с реальной, пишет «Еврорадио».

В редакцию «Еврорадио» обратилась беларуска, которую депортировали из Польши со словами «валите в свою Беларусь, работайте у себя». Читательница рассказала журналистам, что в Евросоюзе находилась по польской рабочей визе, а в Чехию заехала по делам.

При возвращении в Польшу ее высадили из автобуса и отвезли в участок, где попросили подписать документы о депортации. Когда задержанная их подписала, ее отпустили. Друзья отвезли беларуску обратно в Чехию. Пограничники сказали, что она должна покинуть Шенгенскую зону в течение пятнадцати дней, пишет «Еврорадио».

Ситуацию «Еврорадио» прокомментировал Ярослав Стецюн, представитель ресурса «Польский консультант». По его словам, в решении о депортации пограничная служба ссылалась статью о несовпадении заявленной цели пребывания иностранца в стране с реальной (пункт 15 статьи 302 «Закона об иностранцах»). Юрист считает, что случай сложный для рассмотрения.

«С одной стороны, любая национальная виза, выданная государством Шенгенской зоны, разрешает посещение других стран этой зоны в режиме 90/180, если нет запрета на въезд в конкретную страну с сохранением возможности посещать другие. С другой стороны, пограничники или другие соответствующие службы любого государства вправе признавать того или иного человека угрозой национальной, общественной или какой-либо другой безопасности. В этом случае человеку могут аннулировать визу и запретить въезд, несмотря на то, что ранее виза была предоставлена», — сказал он.