Директор издательства «Лимариус» объявила о начале ликвидации

Издательство «Лимариус» начинает процесс ликвидации, сообщила «Медиазоне» директор издательства Марина Шибко.

«Лимариус» выпускал книги политолога Александра Федуты — одного из обвиняемых по делу о «захвате власти» и покушении на Александра Лукашенко. Среди изданных книг числятся также сборник произведений Владимира Дубовки и книгу Павла Анненкова «Пушкин в Александровскую эпоху».

13 мая министерство информации на три месяца приостановило работу издательства. Причиной ведомство назвало нарушение пункта 3 статьи 28 Закона «Об издательском деле». По сообщению Мининформа, «Лимариус» нарушило сроки уведомления об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

Ранее днем основатель «Галiяфаў» Змитер Вишнев сообщил «Медиазоне» о начале ликвидации своего издательства.