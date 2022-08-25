Генпрокуратура возбудила уголовные дела против украинского депутата, который написал, что через год Лукашенко будет «висеть на столбе»
Генпрокуратура возбудила уголовные дела против украинского депутата, который написал, что через год Лукашенко будет «висеть на столбе»
25 августа 2022, 18:54
 
 
 
 
 

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела об угрозе в адрес Александра Лукашенко (часть 2 статьи 366 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) против депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, написавшего, что к следующему Дню независимости Украины Лукашенко будет «висеть на столбе», сообщает пресс-служба ведомства.

24 августа Александр Лукашенко поздравил украинцев с праздником Дня независимости страны.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — говорилось в поздравлении.

Лукашенко также пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и «успехов в восстановлении достойной жизни».

В тот же день депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в свое телеграме пост со своей реакцией на поздравление.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости. А беларуский народ будет свободным и будет жить в демократической стране!», — написал он.

На следующий день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал высказывание Гончаренко, назвав его примером «изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине». По мнению Глаза «именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине».

«А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», — сказал Глаз.

27 февраля Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси по Украине наносились ракетные удары, а также сказал, что беларуские врачи помогают лечить раненых российских военных.

     
Ещё 25 статей