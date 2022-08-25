Генпрокуратура возбудила уголовные дела против украинского депутата, который написал, что через год Лукашенко будет «висеть на столбе»

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела об угрозе в адрес Александра Лукашенко (часть 2 статьи 366 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) против депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, написавшего, что к следующему Дню независимости Украины Лукашенко будет «висеть на столбе», сообщает пресс-служба ведомства.

24 августа Александр Лукашенко поздравил украинцев с праздником Дня независимости страны.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — говорилось в поздравлении.

Лукашенко также пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и «успехов в восстановлении достойной жизни».

В тот же день депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в свое телеграме пост со своей реакцией на поздравление.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости. А беларуский народ будет свободным и будет жить в демократической стране!», — написал он.

На следующий день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал высказывание Гончаренко, назвав его примером «изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине». По мнению Глаза «именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине».

«А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», — сказал Глаз.

27 февраля Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси по Украине наносились ракетные удары, а также сказал, что беларуские врачи помогают лечить раненых российских военных.