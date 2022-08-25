Экс‑журналистку TUT.by Татьяну Матвееву арестовали на 8 суток за «незаконное пикетирование» из‑за аватарки в фейсбуке

Суд арестовал бывшую журналистку TUT.by Татьяну Матвееву на 8 суток по обвинению в «незаконном пикетировании» (статья 24.23 КоАП) из-за ее аватарки в фейсбуке, сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

По информации правозащитного центра «Вясна», в вину Матвеевой вменили фотографию с изображением бело-красно-белого флага. Сама бывшая журналистка TUT.by вину в суде не признала, но не отрицала, что разместила готовую бело-красно-белую рамку поверх своей аватарки.

Как сообщает «Вясна», в суде милиция также задержала активиста Бориса Хамайду, выступавшего свидетелем по делу против Матвеевой. По версии правозащитников, причиной задержания стал медальон Хамайды с изображением герба «Погоня».

Матвееву задержали 29 июля. Это случилось на вокзале, когда она возвращалась из командировки, писали правозащитники. Перед этим ей звонили милиционеры с предложением «прийти на разговор». Тогда на экс-журналистку TUT.by составили протокол о нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) за аватарки в соцсетях. 1 августа Матвеева вышла на свободу.

В конце июня бывшую журналистку TUT.by также вызывали в милицию.

«Причина была в том, что TUT.by недавно признали "экстремистской организацией". И вот у меня почти два часа узнавали, не сотрудничаю ли я с ней. На прощание сказали: до новых встреч», — рассказывала она.

Обновлено в 18:00. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна».