Суд запретил активистке Нине Багинской выезжать из Беларуси и играть в азартные игры

Суд Первомайского района Минска запретил 75-летней активистке Нине Багинской покидать территорию Беларуси, посещать игорные заведения и играть в азартные игры, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, суд вынес решение еще 19 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

С требованием о новых ограничениях в суд обратился отдел принудительного исполнения Партизанского района. Сама Багинская эти требования не признала.

В апреле 75-летней активистке назначили штраф в 1600 рублей за то, что 25 марта она прошла с бчб-флагом по центру Минска. Оплачивать этот штраф Багинская не стала, поэтому 8 августа суд запретил ей охотиться, водить машину и маломерные судна. Операторам запретили предоставлять Багинской услуги интернета, мобильной связи и телевидения.

Активистка Нина Багинская начиная с 1980-х годов регулярно участвует в акциях протеста и стала известна как один из символов послевыборных протестов 2020 года.