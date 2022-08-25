Минчанина обвиняют в желании воевать на стороне Украины

Следственный комитет расследует дело против 31-летнего минчанина, которого обвиняют в приготовлении к участию в военных действиях на территории иностранного государства (статья 361 УК) и в участии в протестах (статья 342 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, минчанин весной обратился в бот воюющих в Украине беларусов, чтобы присоединиться к ним. Кроме того, утверждает следствие, в сентябре 2020 обвиняемый принимал участие в акциях протеста.

На стороне Украины воюют несколько объединений беларусов. Например, полк Калиновского и полк «Погоня».