За прошедшие сутки в Литву из Беларуси пыталось попасть рекордное за этот год количество мигрантов

За прошедшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью зафиксировали рекордное за этот год количество мигрантов — 124 человека пытались незаконно попасть на территорию Литвы, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

Всего с 3 августа прошлого года литовские пограничники не пропустили почти 13 тысяч иностранцев, нелегально следовавших в Литву. Некоторые из них пытались попасть в Литву неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли более четырех тысяч мигрантов, пишет Delfi.