«Вясна»: против двоюродного брата замкомандира полка Калиновского возбуждено уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против бобруйчанина Сергея Франчука, двоюродного брата заместителя командира полка Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука, возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Франчук должен был освободиться после 15 суток административного ареста за неповиновение милиции, но не вышел на свободу. По информации правозащитников, против него возбуждено уголовное дело.

На допрос в КГБ вызывали двоюродную сестру замкомандира полка и ее мужа. «Вясна» пишет, что им задавали вопросы о Кабанчуке.

10 августа близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео Сергея Франчука, в котором он говорил, что «категорическим образом» не одобряет действия брата. В ролике бобруйчанин рассказывал, что участвовал в акциях протеста в Минске в 2020 году, в том числе выходил на дорогу и мешал движению транспорта. Он добавил, что оскорблял милиционеров в чате телеграм-канала полка.