Генпрокуратура возбудила дело об отрицании геноцида беларуского народа из‑за статей «Флагштока» и «Зеркала»

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об отрицании геноцида беларуского народа (часть 1 статьи 130-2 УК) из-за статей в изданиях «Флагшток» и «Зеркало» , сообщает ведомство.

Действие возбуждено «по факту распространения» информации «группой неустановленных лиц». Для производства предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

23 августа в издании «Флагшток» вышел материал, в котором утверждалось, что на схеме Гомеля появились места массовых захоронений жертв политических репрессий 1937 года. Позже этот материал перепечатало «Зеркало».