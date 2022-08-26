В ИУОТ в Крупках омоновцы избили нескольких осужденных по политическим делам

В ИУОТ №39 в Крупках сотрудники ОМОНа избили несколько человек, осужденных по политическим статьям, пишет правозащитный центр «Вясна». Родственник одного из отбывающих наказание на химии в Крупках подтвердил «Медиазоне» факт избиения.

Это случилось 23 августа. По информации правозащитников, на химию в Крупках по просьбе начальника этого ИУОТ приехали омоновцы и избили нескольких осужденных.

«Приезжал ОМОН, избивали политических, заставляли кричать: "Люблю Лукашенко, люблю ОМОН"», — цитирует «Вясна» свой источник.

По словам свидетелей ситуации, осужденных по политическим статьям по двое человек заводили в комнату, «ставили к стене и молотили кулаками и дубинками». По словам собеседников «Вясны», некоторых политических «даже ни разу не ударили, а у остальных ноги синие».

По данным правозащитников, в ИУОТ №39 отбывают наказание как минимум 14 человек, осужденных по политическим делам.