Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо‑Панасюк поместили в ШИЗО на 20 суток

Администрация женской исправительной колонии №24 поместила активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк в штрафной изолятор на 20 суток, сообщил ее муж Андрей Шарендо в фейсбуке.

Как уточнил Шарендо, 10 суток из назначенных ей 20 активистка уже успела отбыть.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.