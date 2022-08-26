Лукашенко: беларуские самолеты серии «Су» переоборудованы для несения «ядерного оружия»

Александр Лукашенко рассказал, что беларуские самолеты серии «Су» переоборудованы для несения «ядерного оружия», пишет «Белта».

Как уточняет агентство, Лукашенко считает, что Беларусь готова «адекватно ответить на угрозы со стороны Запада».

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — рассказал он.

О каких конкретно самолетах идет речь, не уточняется.