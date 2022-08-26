ГПК: в пункте пропуска «Брест» в машине россиянина пограничники нашли предмет, похожий на взрывное устройство

В пункте пропуска «Брест» на польско-беларуской границе в автомобиле гражданина России пограничники нашли предмет, похожий на взрывное устройство, пишет ГПК.

По сообщению ведомства, машина на российских номерах приехала в Беларусь из Польши. На рулем Kia находился гражданин РФ. При осмотре машины пограничники обнаружили «предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья».

На место прибыли сотрудники МЧС и саперы. Пропуск транспорта и людей временно приостановлен.