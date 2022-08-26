«Вясна»: силовики задержали жену двоюродного брата Павла Латушко

Силовики задержали жену Анатолия Латушко, двоюродного брата политика Павла Латушко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По сведениям правозащитников, это произошло вчера. У нее дома провели обыск в рамках дела об активном участии в протестах (статья 342 УК). Где она находится сейчас, неизвестно.

Самого Анатолия Латушко задержали в январе 2022 года. Против него возбудили дела об участии в протестах (статья 342 УК), надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) и о хулиганстве (статья 339 УК).

28 января стало известно, что силовики возбудили уголовное дело против Яны Латушко, дочери политика. Статья, по которой начато дело, неизвестна. Минчанка занимается активизмом и, как и отец, живет за границей.

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Павел Латушко — член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления.

В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).