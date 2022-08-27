В Орше задержали 71-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге почтового отделения и убийстве сотрудницы (пункт 12 части 2 статьи 139 УК), сообщает МВД.

26 августа посетитель зашел в отделение, убил работницу, похитил из кассы более 3 000 рублей и поджег помещение.

Изучив записи с камер наблюдения, милиционеры установили 71-летнего жителя Орши. По сообщению ведомства, при задержании он попытался скрыться. Сотрудники применили против него оружие, мужчина госпитализирован с огнестрельными ранениями.