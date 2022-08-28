КГБ завершил расследование дела против ОГСБ, признанными судом «террористической организацией»

Комитет государственной безопасности завершил расследование дела против «Отрядов гражданской самообороны» и передал материалы в прокуратуру для направления в суд, пишет пресс-служба ведомства.

Всего в деле пять фигурантов — Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок, Алексей Глотов и Дмитрий Сосновский. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения:

в участии в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК);

приготовлении и пособничестве акту терроризма, акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК);

незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК);

содействии террористической деятельности (часть 1 стать 290-2 УК); приготовлении к прохождению обучения для участия в террористической деятельности (часть 1 статьи 13 и статья 290-3 УК);

незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и покушение на такие действия (часть 4 статьи 295 УК, часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 295 УК);

приготовлении к акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК);

создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК);

призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.

«Партизаны наша сила и надежда». Что мы знаем о деле ОГСБ, в котором постоянно мелькают внедренные сотрудники КГБ

Прокуратура утверждала, что для «участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах, вербовки, связи со сторонниками <…> были созданы телеграм-чаты и каналы, где подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям».

Руководители ОГСБ, по данным ведомства, находятся за пределами Беларуси. С апреля 2021 года «в сообществе планировали поджоги зданий, автотранспорта», а «руководители и участники организации уже преступили к совершению преступлений террористического характера».