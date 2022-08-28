Коммерческого директора кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича приговорили к 2,5 годам химии

Суд Центрального района Минска приговорил коммерческого директора кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича к 2,5 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), рассказал он «Медиазоне».

Сам приговор вынесли 22 августа, однако известно о нем стало сегодня. После приговора Демидовича освободили — он сообщил об этом в фейсбуке.

«Впору делать значок "Хочешь сбросить 8 кг — спроси меня как" :))) Снова в строю. Полон идей и размышлений. Пытаюсь восстановиться и с неутомимым чувством гедониста наслаждаюсь каждым днём, последними днями лета и встречами с друзьями», — написал Демидович.

Александра Демидовича задержали 25 мая в Минске на рабочем месте. По словам очевидцев, в офис пришли трое силовиков в штатском, которые начали спрашивать сотрудников «о безопасности, мероприятиях и прочем, намекая на встречу с кем-то главным». В результате их отвели к Демидовичу — силовики сказали ему собирать вещи, чтобы ехать на обыск.

Позднее коммерческому директору присудили 15 суток ареста по обвинению в неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

19 июня провластный телеграм-канал «Центр Э» сообщил о возбуждении против Демидовича уголовного дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Авторы канала также опубликовали видео с Демидовичем, в котором он признается, что участвовал в акциях протеста в 2020 году.

До работы в сети кинотеатров Silver Screen Александр Демидович был на разных должностях занят в TUT.by. До разгрома издания в мае 2021 года был главой одного из подразделений коммерческой службы.

Обновлено в 13:40. Добавлена информация о приговоре Александру Демидовичу.